Empregos em risco: Veja 21 cargos que devem desaparecer até 2030

Segundo estimativas do Fórum Econômico Mundial, mais de 90 milhões de empregos em todo o mundo podem deixar de existir até 2030. O número representa aproximadamente 8% do total atual de postos de trabalho. Esse movimento está ligado a mudanças tecnológicas, automação de tarefas e transformações no perfil das economias globais.

Saiba Mais:

Levantamento realizado pela consultoria McKinsey projeta que, apenas nos Estados Unidos e na Europa, até 12 milhões de profissionais devem ser impactados nos próximos cinco anos. O avanço da inteligência artificial e da automação tende a substituir atividades operacionais e funções que envolvem tarefas repetitivas, exigindo reestruturação de carreiras e aquisição de novas habilidades.

Confira a lista com os 21 cargos que devem desaparecer: