Familiares e amigos se despedem do jovem Renan em Piracicaba

O motociclista Renan Aparecido do Nascimento Pereira, de 25 anos, que morreu após bater em um poste quando voltava do casamento do primo na madrugada de domingo, está sendo velado hoje (28) no Crematório Memorial Metropolitano, em Piracicaba. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério da Vila Rezende.

Segundo informações, Renan voltava do casamento quando perdeu o controle da sua moto YBR e colidiu com um poste na avenida Jaime Pereira, morrendo no local. O jovem teria sido fechado por um veículo que não parou para prestar socorro.