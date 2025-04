Jovem morre após moto ser fechada e bater em poste em Piracicaba

De acordo com uma testemunha, o jovem teria sido fechado por um carro, que não parou para prestar socorro. Porém, a testemunha não conseguiu identificar o modelo nem a placa do veículo envolvido.

O jovem havia saído recentemente do casamento de seu primo, realizado no bairro Jaraguá, e seguia para sua casa, no bairro Jupiá. Familiares e os noivos estavam no local e receberam a triste confirmação da morte de Alan.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram chamadas, assim como o delegado de plantão e a equipe da funerária, que realizou a remoção do corpo. A causa do acidente está sendo investigada pelas autoridades.