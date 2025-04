Motoboy que morreu voltava do casamento do primo em Piracicaba

Populares que passavam pelo local imediatamente acionaram o Corpo de Bombeiros e ajudaram a desviar o tráfego até a chegada das equipes de resgate. Apesar dos esforços, o motoclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O motoboy de 25 anos que morreu em um trágico acidente de moto na madrugada deste domingo (26) na avenida Jaime Pereira, em Piracicaba, voltava do casamento do primo em Piracicaba. Ele perdeu o controle da motocicleta e colidiu violentamente contra um poste.

De acordo com uma testemunha, o jovem teria sido fechado por um carro, que não parou para prestar socorro. Porém, a testemunha não conseguiu identificar o modelo nem a placa do veículo envolvido.

O casamento do primo foi realizado no bairro Jaraguá e o jovem morava nno bairro Jupiá. Familiares e os noivos estavam no local e receberam a triste confirmação da morte.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram chamadas, assim como o delegado de plantão e a equipe da funerária, que realizou a remoção do corpo. A causa do acidente está sendo investigada pelas autoridades.