Vítima de acidente, jovem Bruna será sepultada hoje

Equipes de socorro foram rapidamente acionadas, mas apesar dos esforços, Bruna não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o jovem piloto foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado do SAMU e encaminhado ao hospital Hapvida.

Na madrugada deste domingo (27), a motocicleta Honda Sahara 300 cilindradas em que Bruna estava na garupa, invadiu o canteiro central e bateu em uma árvore, matando a jovem no local e deixando gravemente ferido o condutor de 18 anos. A colisão ocorreu por volta das 4h15 na avenida Lauro Corrêa da Silva, no Jardim do Lago em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Equipes da Polícia Militar e da perícia estiveram no local para apurar as circunstâncias do acidente. O corpo de Bruna foi levado pela funerária ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

Um boletim de ocorrência foi registrado e as causas do acidente serão investigadas.

O velório de Bruna tem incio as 8h no Monumental Grupo Bom Pastor, com sepultamento marcado para 10h30 no Cemitério Parque de Limeira.