Prédio de posto de saúde de Piracicaba será demolido

Após a constatação de grandes rachaduras e sinais de instabilidade no imóvel, a administração municipal interditou a unidade por precaução. Desde então, os atendimentos à população foram redistribuídos para outras unidades da rede municipal.

Fechada no dia 26 de fevereiro de 2025 por conta de problemas estruturais, a antiga sede da Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Jardim Paineiras, em Piracicaba, está atualmente em processo de demolição. A medida faz parte das ações da Prefeitura para viabilizar a construção de um novo prédio, em substituição à estrutura comprometida.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os atendimentos médicos foram transferidos temporariamente para a UBS Planalto, localizada a aproximadamente 1,5 km da antiga sede. Os serviços de enfermagem estão sendo realizados na USF Jardim Vitória, distante cerca de 700 metros. Já os atendimentos odontológicos passaram a ser feitos na USF Kobayat Líbano.

A Prefeitura informou que todas as realocações foram feitas com o objetivo de manter o atendimento à população sem interrupções. Os usuários devem procurar diretamente as unidades conforme o tipo de serviço necessário.

A Secretaria de Obras confirmou que a nova USF Jardim Paineiras está em fase de projeto e será construída a menos de 500 metros da antiga unidade. A administração municipal ainda não divulgou prazos para o início das obras, mas reforça que o novo prédio está nos planos de ampliação da rede básica de saúde do município.