Prefeitura conclui doação de área para construção da nova DDM

A Prefeitura de Piracicaba formalizou a doação de um terreno de aproximadamente 1.600 metros quadrados ao Governo do Estado de São Paulo para a instalação da nova DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). A área está localizada no cruzamento da avenida Professor Alberto Vollet Sachs com a rua Santa Catarina, no bairro Nova América.

A iniciativa representa uma conquista importante para o município: a implantação da nova DDM foi pleiteada em gestões anteriores, mas a atual Administração conseguiu viabilizar juridicamente o processo e avançar com a doação do imóvel. A oficialização do ato foi publicada no Diário Oficial do Município por meio de dispensa de licitação.