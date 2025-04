De graça! Orquestra Barroca de Piracicaba faz concerto de Páscoa

A Igreja dos Frades de Piracicaba recebe neste sábado (26) o concerto especial de Páscoa da OBP (Orquestra Barroca de Piracicaba), a partir das 20h30. A apresentação está marcada para começar depois da missa. O programa do concerto dos jovens músicos será formado por uma obra composta no ano de 1736, no Século 18: a Stabat Mater, de G.B. Pergolesi.

Ainda segundo o diretor da OBP,o grupo está aberto a novos músicos, porém é necessário que haja experiência no instrumento. “A OBP é para músicos que se identificam com o gênero e tenham a vontade de ter o primeiro contato com performance histórica”, afirmou. “Por se tratar de um grupo que visa trabalhar apenas a parte relacionada à performance e interpretação das peças, o músico necessita ter uma experiência maior individual no seu instrumento, onde lá ele desenvolverá novas técnicas e percepções visando desenvolver sua performance para a prática em conjunto da música de época”, disse.

SERVIÇO

