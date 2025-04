CIEE e escolas técnicas se reúnem por ESG na educação

Segundo Fabiana Rodrigues Ribeiro de Paiva, consultora de atendimento do CIEE, a iniciativa fortalece a inserção dos jovens no universo corporativo e amplia o entendimento sobre o papel que cada um pode exercer na transformação do ambiente em que vive.

“É muito importante a presença do CIEE aqui no 2i2 para fortalecer essa parceria e engajar os jovens. O CIEE atua no Brasil inteiro há mais de 60 anos para criar oportunidades e desenvolver habilidades profissionais dentro das empresas. Temos visto o cuidado das empresas em receber esses jovens e fortalecer o ESG corporativo, cuidando do social, da governança e do ambiente em que eles estão inseridos”, afirmou.

A parceria entre o CIEE e o Instituto 2i2 teve início no ano passado e, desde então, vem sendo expandida com novas atividades nas escolas, incluindo ações de gamificação e oficinas interativas.