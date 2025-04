Câmara aprova criação de mais 3 cargos de procurador no Semae

Foi aprovada em primeira discussão pela Câmara de Piracicaba um projeto de lei de autoria do Executivo que cria três cargos de procurador jurídico para o Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto). O projeto de lei foi aprovado na sessão da Câmara da última quinta-feira (24). As funções serão preenchidas por concurso público. O projeto ainda precisa passar por uma segunda discussão e, se aprovado, segue para sanção do Executivo.

Na justificativa do projeto, o prefeito Helinho Zanatta (PSD) diz que a adequação é necessária em função da reforma administrativa promovida na autarquia, no início do ano, que alterou a forma de provimento do cargo de procurador jurídico chefe e a incorporação do Núcleo de Dívida Ativa à Procuradoria Jurídica do Semae. Além disso, a mudança atende às determinações legais decorrentes de uma ação direta de inconstitucionalidade, que extingue três cargos em comissão que atuavam na Procuradoria Jurídica.

A justificativa ainda traz que, com mais de 10 mil processos judiciais em andamento, a autarquia conta agora com apenas dois procuradores jurídicos para exercer as funções que eram cumpridas por cinco profissionais. O texto também traz adequações aos requisitos e atribuições aos cargos.