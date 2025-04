Greve: Governo do Estado apresenta proposta para professores

O governo do estado de São Paulo apresentou uma proposta que garante 5% de reajuste salarial aos professores da rede estadual de educação. A informação foi confirmada pela Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo). A entidade informou que a proposta apresentada também atende a parte das reivindicações feitas pela categoria. Os professores entraram em greve parcial nesta sexta-feira (25).

Saiba mais

De acordo com a Apeoesp, a proposta foi enviada por escrito no início da noite de quinta-feira (24) pelo secretário interino da educação, Vinicius Neiva. Na proposta do governo está proposto reajuste salarial de 5%, cujo projeto será encaminhado à Assembleia Legislativa até o final de abril. A deputada estadual e segunda presidente da Apeoesp, Professora Bebel, afirmou que o índice é insuficiente. “Nossa reivindicação é um plano de recomposição do nosso poder de compra, passando pelo cumprimento da meta 17 do PNE e do PEE, na perspectiva da aplicação correta da lei do Piso Salarial Profissional Nacional. Nossa reivindicação também inclui o pagamento do índice de 10,15% que o governo mantém congelado no Supremo Tribunal Federal”, disse. “Importante ressaltar que, ainda que de forma ilegal, no dia 8 de maio o governo pagará 6,27% de abono complementar, sendo a parte retroativa a janeiro paga em folha suplementar até 20 de maio”, completou.