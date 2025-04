Motorista de app é roubado e tem vidro quebrado em Piracicaba

Um motorista de aplicativo de 51 anos foi assaltado na tarde desta quarta-feira (23) no Jardim Planalto, em Piracicaba. Durante a ação, ele teve R$ 70 e um celular roubados, além de ter o vidro do seu Fiat Argos quebrado com um tijolo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista foi abordado por dois homens em uma motocicleta na rua Maria Isabel da Silva Matos. Os suspeitos anunciaram o roubo e, ao descer do carro, a vítima tentou se defender pegando um tijolo na calçada, mas foi desarmada.

Um dos assaltantes usou o próprio tijolo para quebrar o vidro do carro. Após o roubo, a dupla fugiu com uma moto tomando rumo ignorado.