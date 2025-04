Homem casado perde R$ 21 mil ao procurar acompanhante na internet

Um homem casado perdeu mais de R$ 21 mil ao tentar marcar um encontro com uma acompanhante pela internet em Piracicaba, nesta quinta-feira (24).

Segundo o boletim de ocorrência, ele acessou um site de acompanhantes e iniciou uma conversa pelo WhatsApp. O encontro, no entanto, não chegou a acontecer. Pouco depois, o homem passou a receber mensagens com ameaças de supostos integrantes do crime organizado, exigindo dinheiro para não expor o caso.

Pressionado, ele realizou transferências via Pix e TED que totalizaram R$ 21.796,00. Após os pagamentos, decidiu contar a situação para a esposa. Juntos, os dois procuraram a delegacia e registraram o caso, que agora está sendo investigado pela Polícia Civil.