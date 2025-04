Caminhão com álcool roda na pista e bate contra defensa metálica

Um caminhão que transportava álcool etílico colidiu com a defensa metálica da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), na altura do quilômetro 85,8, no município de Ipeúna (SP), na tarde da última terça-feira (22). De acordo com informações da Polícia Rodoviária, não houve registro de feridos no acidente.

O veículo envolvido na ocorrência estava carregado com álcool destinado ao consumo humano. Após o impacto, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada para verificar possíveis danos ambientais.