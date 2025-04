Morre jovem esfaqueada pelo ex com bebê no colo em Piracicaba

Morreu na madrugada desta quinta-feira (24), no Hospital dos Fornecedores de Cana, a jovem de 20 anos que foi brutalmente esfaqueada enquanto estava com o filho no colo, pelo ex-namorado, na noite de sábado (19), no bairro Vida Nova em Piracicaba.

Mesmo ferida e com o filho de apenas dois anos no colo, a mulher conseguiu fugir e se abrigou em outro apartamento do mesmo bloco. A vítima tinha uma medida protetiva contra o agressor, que tentou se esconder no condomínio, mas foi encontrado minutos depois por uma equipe do BAEP, que o prendeu em flagrante. Antes disso, ele foi agredido por populares, juntamente com a moradora do apartamento que lhe deu abrigo.