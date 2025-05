'Dei uns cavalos de pau na grama dele e vim pro DP', disse Ryan

A reação de MC Ryan nas redes sociais irritou a torcida e muitos piracicabanos, após a detenção pela destruição causada no gramado do estádio Barão de Serra Negra com manobras realizadas com sua Lamborghini na entrada do show Trapbom, na madrugada deste sábado (10).

Em postagens nas redes sociais, o artista informou que deu uns "cavalinhos de pau" no gramado e o contratante, após pedir dinheiro pelo prejuízo, o levou para a delegacia. O tom indiferente e questionador sobre os valores e a postura dos responsáveis pela contratação na cobrança do prejuízo, irritou muitas pessoas, que intepretaram como falta de humildade e desprezo do MC.

A cena absurda foi filmada e logo se espalhou nas redes, causando revolta. Parte do gramado ficou danificada com a passagem do carro de luxo. Mesmo assim, o evento seguiu normalmente, com casa cheia.