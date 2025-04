Motorista de app morre eletrocutado ao urinar perto de fiação

Um motorista de aplicativo, de 33 anos, morreu eletrocutado na tarde desta quarta-feira (23) após encostar em uma cerca metálica que estava em contato com um fio de alta tensão, na região do Jardim Princesa D’Oeste em Campinas, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Viracopos.

De acordo com a Polícia Militar, o homem teria parado no local, usado com frequência como ponto de descanso por outros motoristas, e foi urinar. Ao se apoiar na estrutura metálica, recebeu a descarga elétrica. Testemunhas relataram que o fio estava solto, pendurado e tocando a cerca.

Logo após o choque, a vítima gritou e caiu no chão, já sem se mover. A morte foi constatada ainda no local. A área foi isolada e periciada pela Polícia Civil.