VÍDEO: Torneiro morre prensado por máquina em Piracicaba

Um homem de 65 anos foi encontrado morto dentro da própria oficina na tarde desta sexta-feira (9), no bairro Jardim São Paulo em Piracicaba. Ele fazia trabalhos no local, era bem conhecido e querido na região.

De acordo com as informações, familiares estranharam o desaparecimento e se dirigiram ao imóvel na rua Senador Saraiva. Ao entrarem, se depararam com o corpo da vítima prensada por um torno mecânico de grande porte, que teria despencado e causado sua morte.

Moradores das imediações relataram que ele era conhecido na vizinhança pelo trabalho e simpatia. O equipamento, que pesa várias centenas de quilos, estava sobre ele, e tudo indica que o acidente ocorreu horas antes do corpo ser encontrado.