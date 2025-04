Mulher é esfaqueada com filho no colo em Piracicaba

Uma jovem de 26 anos foi brutalmente esfaqueada na noite deste sábado (19), no bairro Vida Nova. Segundo moradores, o autor do ataque seria o suposto namorado da vítima, um rapaz de 19 anos.

Mesmo ferida e com o filho de apenas dois anos no colo, a mulher conseguiu fugir e se abrigou em outro apartamento do mesmo bloco. O agressor tentou se esconder no condomínio, mas foi encontrado minutos depois por uma equipe do BAEP, que prendeu o suspeito em flagrante.

A vítima foi socorrida pela própria equipe do BAEP em estado gravíssimo e levada ao Pronto-Socorro do Vila Sônia. Depois, foi transferida para o Hospital dos Fornecedores de Cana. Já o agressor foi encaminhado à Delegacia da Mulher e segue à disposição da Justiça.