Fim de semana violento em Piracicaba tem morte, facada e golpe

O fim de semana foi marcado pela violência em Piracicaba, com casos graves entre a madrugada de sábado (20) e a noite de domingo (21). Teve morte em acidente, tentativa de feminicídio, espancamento e até golpe de estelionato.

No bairro Vida Nova, uma jovem de 26 anos foi brutalmente esfaqueada enquanto segurava seu bebê no colo. O suspeito é o ex-namorado dela, de 19 anos, que se escondeu na casa de uma vizinha. Populares revoltados agrediram o rapaz e a espancaram a moradora de 50 anos que o acobertou. A vítima, que já tinha medida protetiva contra o agressor, está internada, assim como ele e a dona do apartamento.

Na madrugada de domingo, um motociclista de 21 anos morreu ao bater em um poste na avenida Juscelino Kubitschek. O garupa ficou gravemente ferido.