Peladão do mercado: o que faz alguém correr nu no meio da rua?

Nos últimos tempos, imagens de pessoas correndo nuas pelas ruas têm viralizado nas redes sociais. Dois casos recentes geraram grande repercussão em Piracicaba. Em uma das situações, um homem desceu do carro no meio do trânsito em plena avenida Cássio Paschoal Padovani, revoltando motoristas. No outro caso, um indivíduo foi flagrado e detido correndo no estacionamento do hipermercado Carrefour.

Essas cenas, que podem parecer apenas bizarras ou engraçadas à primeira vista, muitas vezes têm origens mais profundas — e nem sempre são casos de brincadeira.

Especialistas apontam que, em alguns casos, isso pode ser resultado de surtos psicóticos, crises emocionais intensas ou uso de substâncias psicoativas. Em outros, é uma forma de protesto ou até uma aposta entre amigos. Em situações mais graves, como relataram usuários no X (antigo Twitter) e no TikTok, a pessoa estava em estado de confusão mental e precisou ser socorrida.