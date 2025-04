Cerveja falsa: Polícia estoura fábrica clandestina em Piracicaba

Segundo a polícia, a investigação começou após denúncias de movimentações suspeitas no imóvel, incluindo a entrada e saída frequente de um caminhão. Após dias de monitoramento, os agentes flagraram a atividade ilegal.

No momento da abordagem, quatro homens tentaram fugir, mas foram detidos. Eles são da capital e da Grande São Paulo e estavam vivendo no local em condições precárias, dormindo em colchões no chão e cercados de sujeira.

Dentro da chácara, os policiais encontraram milhares de garrafas — muitas já cheias —, tampinhas, rótulos de marcas famosas e até uma prensa usada para lacrar as garrafas falsificadas. A suspeita é que cervejas baratas eram reembaladas com marcas conhecidas para enganar os consumidores.

Foram apreendidos: um caminhão, uma prensa, quatro celulares, 24 tubos de cola, mais de 5 mil garrafas cheias, 4 mil vazias, e centenas de quilos de tampinhas e rótulos.