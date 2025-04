VÍDEO: 'Procissão do Encontro' emociona fiéis em Piracicaba

A Quarta-feira Santa foi marcada por muita emoção entre os católicos. No dia da tradicional "Procissão do Encontro", que ocorreu em todo o Brasil, representando o momento em que Jesus, já carregando a cruz, encontrou sua mãe, Maria. A cena simboliza a dor e a força do amor entre mãe e filho diante do sofrimento.

E foi assim na noite de ontem (16) em Piracicaba com os fiéis da Paróquia São Judas Tadeu. As mulheres percorreram as ruas do bairro em direção à igreja e os homens caminharam pelo bairro Vila Independência.

Padre Danilo, da paróquia, finalizou com maestria a celebração e convidou os fiéis a refletirem sobre suas atitudes e se aproximarem mais da fé. "É uma cerimônia bonita, com um pouco de dor, mas que renova nossa esperança", disse o padre.