Piracicaba amanhece com 20ºC e céu encoberto

A manhã desta Sexta-feira Santa (18) começou com céu encoberto, temperatura de 20°C e clima ameno, sem previsão de chuva durante o dia em Piracicaba.

O feriado prolongado tem ventos fracos, com velocidade média de 5 km/h, e umidade relativa do ar em 98%, o que torna o clima agradável — ideal para quem pretende pegar a estrada e aproveitar o maior feriado prolongado de 2025 no litoral, apesar da previsão, ou em outras cidades.

A temperatura deve subir um pouco ao longo do dia, mas a previsão indica que o tempo seguirá nublado. À noite, há possibilidade de pancadas de chuva.