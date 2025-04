Yuri Lopes é o jovem que morreu durante treino em academia

De acordo com relatos, o rapaz passou mal após realizar uma atividade física, sendo amparado por colegas da academia até a chegada do SAMU. Apesar dos esforços da equipe médica, o jovem morreu no local.

Yuri Lopes, de 25 anos, é o jovem que morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória na manhã desta quinta-feira (17), durante um treino na academia Malibu, no Jardim Elite em Piracicaba. Segundo testemunhas, ele também atuava como professor no local.

Familiares de Yuri estiveram no local, ainda sem acreditar no ocorrido. O clima era de inconformismo e desolação com a morte de precoce do jovem atleta que levava uma vida saudável.

Equipes da Guarda Civil e a Polícia Cientifica foram acionadas. Após os procedimentos no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para o exame necroscópico .

Um boletim foi registrado.