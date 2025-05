Cena chocante: homem morre atropelado por caminhão em Piracicaba

A noite desta segunda-feira (12) foi marcada por uma tragédia na Rodovia do Açúcar (SP-308), em Piracicaba. Um homem, ainda não identificado, morreu após ser atropelado por um caminhão no km 157 da via.

O motorista do caminhão entrou em estado de choque e foi o responsável por acionar o socorro. A vítima não portava documentos no momento do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao local, mas o óbito foi constatado. A ocorrência também foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária, peritos do Instituto de Criminalística e uma funerária, que encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). Funcionários da concessionária que administra a rodovia prestaram apoio.