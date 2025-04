Açúcar no sangue: corte esses 3 itens do café da manhã

O café da manhã desempenha um papel crucial no nosso dia, influenciando diretamente nossos níveis de energia, humor e controle do apetite nas horas seguintes. Escolhas alimentares inadequadas logo cedo podem ser contraproducentes, especialmente para aqueles que buscam um metabolismo equilibrado, desejam prevenir picos glicêmicos e estão focados na perda de peso.

Fique atento a estes três alimentos que merecem cautela e que, se consumidos frequentemente no café da manhã, podem comprometer sua saúde:

1 - Pães brancos: Apesar de serem um clássico do café da manhã, sua composição com farinha de trigo refinada confere a eles um alto índice glicêmico. Isso significa que são convertidos rapidamente em glicose no sangue, sem fornecer a quantidade adequada de fibras ou proteínas para retardar a absorção.

2 - Suco de fruta: Embora possa parecer uma opção saudável, o suco – mesmo o natural – concentra os açúcares da fruta sem as fibras presentes na polpa. Esse processo leva a uma absorção acelerada da frutose, causando picos de glicemia. Uma alternativa mais vantajosa é consumir a fruta inteira, acompanhada de uma fonte de proteína ou gordura saudável.