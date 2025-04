Como preparar o café coado perfeito, de acordo com a ciência

A proporção entre café e água é uma das variáveis mais importantes. A recomendação padrão, segundo a Specialty Coffee Association, é de 1 grama de pó para cada 16 a 18 gramas de água. Essa medida garante um equilíbrio na extração dos compostos solúveis presentes no grão.

O preparo do café coado pode ser otimizado com base em dados científicos. Diversos estudos identificam fatores que influenciam o sabor, a extração e a consistência da bebida. Especialistas em química, física e engenharia de alimentos apontam que a precisão em cada etapa interfere no resultado final.

A temperatura da água também interfere no processo. O intervalo ideal está entre 90°C e 96°C. Temperaturas mais baixas reduzem a extração, enquanto temperaturas mais altas podem acentuar compostos indesejados.

A granulometria, ou espessura da moagem, deve ser ajustada conforme o método de preparo. No caso do coador de pano ou de papel, a moagem média é a mais indicada. Moagens finas tendem a obstruir o filtro, e as grossas dificultam a extração adequada.

A qualidade da água influencia diretamente o sabor do café. A recomendação é usar água filtrada, livre de cloro e com baixo teor de minerais. Isso evita alterações nos compostos presentes no pó.