Motociclista ferido em batida morre horas depois no hospital

O motociclista de 67 anos que se envolveu em um grave acidente na avenida Raposo Tavares, morreu horas depois de dar entrada no Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC), após ser transferido da UPA Vila Cristina.

A colisão entre a motocicleta e um automóvel mobilizou a Polícia Militar na noite desta quarta-feira, por volta das 21h, no bairro Vila Cristina, em Piracicaba. O condutor da moto, Sebastião Jorge Coelho de Jesus, se feriu e foi socorrido às pressas pelas equipes, mas morreu no hospital.

A perícia técnica foi acionada e realizou os levantamentos no local. Os documentos dos condutores e dos veículos estavam em ordem, e a motocicleta, que estava com a documentação regular, foi liberada para um familiar do motociclista. Não houve necessidade de remoção ao pátio.