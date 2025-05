Mulher é dopada e estuprada no Alemães em Piracicaba

Um homem de 61 anos foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (8) pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil, suspeito de dopar e estuprar uma mulher de 29 anos no bairro Alemães, em Piracicaba.

Segundo informações, ele teria convidado a vítima para sua casa, oferecendo água e comida. A mulher relatou que, após ingerir os alimentos, perdeu a consciência e acordou sentindo dores nas partes íntimas. Ela procurou atendimento na UPA do Piracicamirim, onde recebeu apoio da assistência social e foi submetida à coleta de material genético. O caso foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

A Guarda Civil foi acionada e se dirigiu até a casa do suspeito, que não estava no local. Populares informaram que o homem era conhecido por envolvimento em furtos na avenida Independência. Com o apoio de imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos furtados, a vítima conseguiu reconhecer o suspeito.