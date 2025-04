Sexta-Feira Santa: receitas com peixes que não pesam no bolso

Em uma tigela, misture o arroz cozido, o atum escorrido, o ovo, o queijo parmesão, a salsinha, sal e pimenta. Modele os bolinhos no formato desejado. Passe os bolinhos na farinha de rosca. Aqueça o óleo em uma frigideira e frite os bolinhos até dourarem por completo. Sirva quente como acompanhamento ou petisco.

Assim, a Sexta-Feira Santa se apresenta como uma oportunidade de inovar na cozinha, explorando a versatilidade dos peixes mais acessíveis. As receitas apresentadas, da clássica sardinha escabeche ao criativo bolinho de arroz com atum, demonstram que é possível celebrar a data com fartura e sabor, sem comprometer o orçamento familiar.