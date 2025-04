O que é a 'supercana', novo projeto de Eike Batista

O empresário Eike Batista anunciou no mês passado, fevereiro, uma captação de US$ 500 milhões para financiar a primeira fase de seu novo projeto no setor agroenergético. A iniciativa gira em torno de uma variedade de cana-de-açúcar com capacidade de produção superior às variedades convencionais, tanto em etanol quanto em biomassa.

O investimento foi estruturado por um fundo de infraestrutura liderado por Mário Garnero e conta com a participação do Abu Dhabi Investment Group (ADIG) e do próprio Garnero. A quantia será destinada à aquisição e operação de 70 mil hectares de terra no entorno do Porto do Açu, no estado do Rio de Janeiro. De acordo com Batista, o local abrigará o primeiro módulo do projeto, com capacidade estimada de produção de 1 bilhão de litros de etanol e 1 milhão de toneladas de biomassa por ano, quando em plena operação.

O fundo ficará com 40% de participação neste primeiro módulo, avaliado em US$ 1,6 bilhão após o aporte. A entrada do grupo de Abu Dhabi está vinculada à produção de combustível sustentável de aviação (SAF) para a companhia Emirates.

Um segundo módulo está planejado e incluirá terras no Brasil e uma planta nos Estados Unidos, na Flórida, voltada ao beneficiamento da biomassa. A estruturação financeira desta etapa será realizada por meio de um token digital denominado $EIKE, com oferta inicial planejada para captar US$ 100 milhões por meio da venda de 100 milhões de unidades a US$ 1 cada. Os detentores do token terão direito a 10% dos lucros futuros do projeto. Segundo o empresário, os fundadores do token terão um período de restrição de quatro anos para negociar o ativo, tempo considerado necessário para o início da geração de lucros.