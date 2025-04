Exportações em queda: veja os dados da região de Piracicaba

O volume exportado passou de US$ 842,9 milhões em 2024 para US$ 566,8 milhões neste ano. Os principais produtos enviados ao exterior foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (55,1%), produtos químicos orgânicos (9,3%) e ferro fundido, ferro e aço (7,7%). Entre os destinos de destaque estão Estados Unidos (37%), Canadá (6,6%) e Argentina (5,9%).

A regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) em Piracicaba, que abrange oito municípios. Piracicaba, Águas de São Pedro, São Pedro, Santa Maria da Serra, Charqueada, Laranjal Paulista, Rio das Pedras e Saltinho, registrou queda de 32,8% nas exportações no primeiro trimestre de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

No sentido oposto, as importações apresentaram alta de 8,8%, subindo de US$ 737,9 milhões para US$ 802,7 milhões no comparativo trimestral. Os produtos mais importados foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (48,5%), equipamentos elétricos (15,3%) e veículos automotores e tratores (13,6%).

A Coreia do Sul manteve a liderança entre os países de origem das importações, representando 25,2% do total — superando os Estados Unidos (20,7%) pelo terceiro mês consecutivo. A China aparece na sequência, com 17,5%.

Com a combinação de exportações menores e importações em alta, o saldo da balança comercial da regional no período ficou negativo em US$ 235,9 milhões.