Campus da Unimep vai a leilão e empresa dá lance de R$ 20 milhões

O terreno, localizado na Rodovia do Açúcar (SP-308), possui 170,8 mil metros quadrados e foi avaliado em R$ 21,6 milhões. O lance inicial do leilão será de R$ 20 milhões, valor oferecido por uma rede de supermercados, interessada em adquirir o espaço. A área corresponde a quase metade da propriedade total, que soma 360,7 mil m².

Parte do campus Taquaral da Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep), em Piracicaba (SP), será leiloada no dia 5 de maio por determinação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). A medida integra o processo de recuperação judicial da Rede Metodista de Educação, mantenedora da universidade, e visa o pagamento de dívidas acumuladas.

No local há estruturas como galpões, salas de aula e um prédio de vestiário, anteriormente usados em atividades de educação física. De acordo com o edital, o comprador deverá erguer um muro separando a parte vendida da área que permanecerá com a Metodista.

A venda ocorre após o encerramento de 30 cursos nos campi de Piracicaba e Santa Bárbara d’Oeste, que afetou cerca de 500 estudantes. O encerramento das atividades acadêmicas nesses locais foi reflexo direto da crise financeira enfrentada pela instituição.

Além da área do campus Taquaral, outros imóveis da Rede Metodista já foram leiloados. Em maio de 2024, a chamada “Fazendinha da Unimep” foi arrematada por R$ 4,1 milhões pela empresa Solidez Empreendimentos Imobiliários, com sede no distrito de Unileste, em Piracicaba.