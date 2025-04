Semana Santa: veja horários das missas na Catedral de Piracicaba

As celebrações da Semana Santa continuam nesta quinta-feira (17), quando começa o Tríduo Pascal, na Catedral de Piracicaba. As celebrações terão a participação do bispo Dom Devair Araújo da Fonseca, titular da Diocese de Piracicaba.

"Não podemos, contudo, esquecer que o caminho para a alegria pascal passa pela meditação profunda da Sexta-feira Santa, momento em que contemplamos o amor levado ao extremo no sacrifício da Cruz. Este dia santo nos ensina que o sofrimento do Cristo é prova do amor que nos redime. Porque a Páscoa não é apenas sobre a crucificação de Nosso Senhor, mas principalmente sobre a vitória da vida sobre a morte, que celebramos com alegria no Domingo da Ressurreição”, acrescentou Dom Devair.

Confira a programação

Quinta-feira Santa (17)

19h30 – Missa da Ceia do Senhor (rito do Lava-pés) com Dom Devair

21h – Vigília Eucarística

Sexta-feira Santa (18)