5 milhões de veículos devem circular pelas rodovias no feriadão

A concessionária AutoBAn, responsável pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, estima a passagem de 869 mil veículos durante a operação especial. O maior fluxo no sentido interior deve ocorrer na quinta-feira (17), das 16h às 20h, e na sexta-feira (18), das 9h às 13h. Já no retorno à capital, o movimento mais intenso é esperado na segunda-feira (21), entre 15h e 22h.

Durante o período, o Centro de Controle Multimodal da Agência, em conjunto com os Centros de Controles Operacionais (CCOs) das concessionárias, irá monitorar continuamente mais de 11 mil quilômetros da malha rodoviária concedida, operando 24h com capacidade máxima. Além disso, os viajantes terão o apoio e suporte de uma rede com mais de 236 ambulâncias, 321 guinchos e 229 postos e bases de Servic?o de Atendimento ao Usua?rio (SAU).

As principais rodovias concedidas do Estado de São Paulo devem registrar tráfego intenso durante o feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). A expectativa é de que cerca de 5 milhões de veículos circulem pelas rodovias que ligam a capital, o interior e o litoral.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, administrado pela Ecovias Imigrantes, são esperados 544 mil veículos no sentido capital e outros 452,2 mil veículos em direção ao litoral. O pico de tráfego para quem seguirá no sentido litoral deve ocorrer na sexta-feira (18), entre 10h e 16h, com aumento na madrugada, entre 0h e 3h. Já no retorno, há expectativa de tráfego intenso no domingo (20) e na segunda-feira (21), das 14h às 22h.

A concessionária Ecovias Raposo Castello estima a circulação de 961 mil veículos no período. A saída para o interior deve ser mais intensa na sexta-feira (18), das 7h às 12h. O retorno à capital será mais movimentado no domingo (20) e na segunda-feira (21), entre 14h e 22h. Haverá restrição à circulação de caminhões no sentido capital da rodovia Castello Branco (SP-280) no domingo e na segunda-feira (feriado), das 14h às 23h.