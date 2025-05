Aos 96 anos, falece o compositor Ernst Mahle

Com mais de dois mil arranjos e composições que são referências em Piracicaba, no Brasil e por todo o mundo, Ernst Mahle fez história. Deixou um legado na cultura piracicabana.

“Lembro-me como se fosse ontem do Mahle construindo seus cataventos e bonecos pelo jardim. Era seu passatempo predileto quando não estava compondo. Não conheço ninguém que tenha vivido a música tão plenamente. Foi ele quem colocou Piracicaba no mapa musical do Brasil”, diz Marcelo Batuíra Losso Pedroso, diretor responsável pelo Jornal de Piracicaba.

“Falar de minha carreira como músico envolve duas pessoas: minha mãe, Zilma, e o maestro e compositor Ernst Mahle. Minha mãe me iniciou e Mahle trouxe todo significado, do que é fazer música com prazer, com qualidade, com alegria, com profissionalismo, com humanidade”, conta o violista Renato Bandel.

“Uma conversa com o maestro me tocou muito. Estávamos saboreando uma sobremesa preparada pela Dona Cidinha, mirtilo do pomar com iogurte, quando Mahle me pergunta: Renato, o que é espírito? Fiquei sem saber responder e aguardei sua conclusão: Você pode ouvir uma obra musical ao vivo ou escutar uma gravação. Na execução ao vivo o espírito está presente", relembra Bandel.