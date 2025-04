Piracicaba amanhece em alerta de temporal na véspera do feriado

A quinta-feira amanheceu com um alerta de chuvas intensas para Piracicaba emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O aviso é de nível amarelo, e indica possibilidade de chuvas de até 50 milímetros por dia ou 30 milímetros por hora. Além disso, há chances de vendavais de até 60 quilômetros por hora.

De acordo com o Inmet, na quinta-feira (17), a máxima fica em 29ºC e a mínima em 18ºC, com previsão de pancadas de chuva a qualquer momento do dia, com raios e trovões. A mesma previsão de chuva e raios se repete na previsão estendida para sexta-feira. A mínima prevista é de 16ºC e a máxima é de 31ºC.

No fim de semana, no sábado (19), a previsão indica muitas nuvens no céu com mínima de 19ºC e máxima de 31ºC. No domingo, a previsão indica mínima de 17ºC e máxima de 28ºC com l céu encoberto por nuvens. Na segunda-feira (21), a mínima vai para 14ºC e a máxima fica em 28ºC, com céu aberto e sem nuvens.