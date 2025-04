Região de Piracicaba ficará ilhada por pedágios, alertam líderes

A audiência pública foi realizada pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), por iniciativa da deputada estadual Professora Bebel (PT), em conjunto com a deputada estadual Ana Perugini (PT) e com a vereadora de Americana Professora Juliana (PT). Além das lideranças municipais e estaduais, estiveram presentes na audiência líderes sindicais e outras lideranças sociais da região. O governo estadual foi convidado para participar da audiência, mas não enviou representantes.

Lideranças da região criticaram o projeto que prevê a instalação de pedágios na rodovia Luiz de Queiroz, entre Piracicaba e Americana, durante audiência pública realizada na Câmara de Americana na última quarta-feira (9). A audiência reuniu lideranças e autoridades de cidades que podem ser afetadas pela instalação do pedágio na rodovia, como Piracicaba, Americana, Nova Odessa, Sumaré, Santa Bárbara d’Oeste, São Pedro e até Campinas. Entre as críticas feitas, as autoridades citaram que os moradores das cidades ligadas pela estrada ficarão “ilhados por pedágios”.

“Temos que mobilizar toda sociedade e cobrar dos prefeitos que se posicionem contra esta medida que é rejeitada pela população. Pedágios, aqui não”, disse Bebel. “O governador quer vender todo patrimônio do Estado de São Paulo e privatizar todas as rodovias paulistas”, criticou. A gerente da Ceagesp, Cecilia de Lima Ferreira, falou dos impactos que a cobrança de pedágios provocará no preço dos produtos agrícolas que vão parar na mesa da população e que a proposta do governador está sendo criticada pelos produtores e permissionários.

Segundo o projeto, os pedágios, no estilo “free flow” devem ser instalados nos quilômetros 122, em Americana; 144, em Santa Bárbara d’Oeste, e 154, em Piracicaba. A medida está prevista no plano de concessão das rodovias da Rota Mogiana, que inclui a Luiz de Queiroz. Os motoristas de automóveis simples deverão pagar R$ 2,78 em Piracicaba, R$ 1,83 em Santa Bárbara e R$ 3,48 em Americana. Os valores são multiplicados conforme o tipo do veículo. Além disso, haverá dois pedágios na antiga estrada de Tupi. “Serão colocadas cobranças em trechos pequenos, o que é inadmissível”, finalizou Bebel.