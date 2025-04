Saúde de Piracicaba amplia vacinação contra a gripe em 5 unidades

Piracicaba vacinou 4.038 pessoas contra a gripe em dois dias da Estratégia Nacional de Vacinação contra a Gripe (Influenza), que teve início na segunda-feira, 07/04. Devido ao aumento no fluxo das unidades pela vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde vai ampliar a disponibilidade do imunizante para a população alvo a partir desta quinta, 10/04, quando as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Caxambu, Centro, Vila Rezende, Novo Horizonte e Parque Piracicaba, estarão com sala de vacina abertas das 17h às 20h.

Estão aptos a receber o imunizante cerca de 159 mil piracicabanos que estão na lista dos grupos prioritários, entre eles, crianças (de 6 meses a menores de 6 anos de idade), idosos, profissionais da saúde, professores e funcionários das escolas públicas e privadas, gestantes e pessoas com comorbidades. A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários, seguindo recomendações do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OMS).