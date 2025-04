EUA e China sobem o tom e 'guerra' de tarifas se intensifica

Em 2024, os EUA exportaram cerca de US$ 2 trilhões, sendo US$ 143 bilhões (7%) para a China. Já os chineses exportaram US$ 3,6 trilhões, com US$ 523 bilhões (15%) destinados aos americanos.

“Proporcionalmente, os EUA têm mais margem de negociação, mas a China já vinha se preparando e tende a reagir com firmeza”, analisa Buso.

Para ele, tarifas acima de 30% já inviabilizam muitos negócios internacionais.