Último adeus: Família se despede de casal morto na serra

Falimiliares e amigos se despedem nesta terça-feira (7) do casal de empresários José Ometto Pavan, de 69 anos, e Rosana Ferrari, de 61, que foi encontrado morto na noite deste domingo (6) em uma chácara próxima à rampa de voo livre na serra de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

VEJA MAIS:

Conhecidos pela relação de carinho, cumplicidade e empreendedorismo na cidade de Araraquara, onde viviam, os empresários serão velados a partir do meio-dia no espaço Fonteri, com sepultamento marcado para 16h30 no Cemitério São Bento.