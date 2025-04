Casal é encontrado morto em carro com mãos amarradas

Um casal foi encontrado morto dentro de uma caminhonete Fiat Toro, na noite deste sábado (6) em uma chácara na Serra de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

A Polícia Militar foi chamada por volta das 19h pelo dono de um bar próximo, que notou o veículo parado com um corpo dentro.Ao chegarem, os policiais encontraram o homem já sem vida e com as mãos amarradas. Testemunhas disseram que ele costumava frequentar o local sempre com a esposa. Como ela não foi vista, a equipe iniciou buscas. Um molho de chaves achado no carro deu acesso à casa da chácara, mas nada foi encontrado.

A surpresa veio quando os agentes abriram o porta-malas: o corpo da mulher estava lá, também sem vida. A Polícia Científica e o SAMU estiveram no local e confirmaram os óbitos. O caso é tratado como suspeito e segue sob investigação pela Polícia Civil.