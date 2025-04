Casal morto: o que se sabe sobre crime que chocou a região

No domingo, vizinhos notaram o veículo parado desde a manhã e acharam suspeito o fato de as luzes da residência não terem sido acesas à noite. Ao se aproximarem, viram um corpo dentro da caminhonete e acionaram a Polícia Militar.

A perícia encontrou Rosana na caçamba do veículo, com um ferimento no lado esquerdo do peito, e José Eduardo no banco dianteiro, com dois tiros no tórax e mãos amarradas. As carteiras e celulares do casal não estavam no local. Alimentos comprados para o fim de semana ainda estavam na caminhonete.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmou os óbitos. Até o momento, a motivação e autoria do crime são desconhecidas. A Deic de Piracicaba segue investigando o caso. O velório das vítimas acontece nesta terça-feira (8), em Araraquara.