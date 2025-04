Jovem morre após bater moto em poste de energia

Felipe Santos, de 27 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (4) após colidir sua motocicleta Honda CG 160 Fan contra um poste de iluminação pública, na Via Jurandir Paixão de Campos Freire, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

De acordo com informações, Felipe trafegava no sentido centro da cidade quando perdeu o controle da moto e bateu no poste. Ele sofreu ferimentos graves.