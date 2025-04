Homem morre na rua após ser medicado e liberado em UPA

Um homem de 37 anos morreu na rua cerca de 40 minutos após receber atendimento e ser liberado de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo informações preliminares, Reginaldo Silva Morelli procurou a unidade na noite desta segunda-feira (9) com dores nas costas. Ele foi medicado, recebeu duas injeções e, em seguida, liberado. No caminho para casa, caiu ao lado de uma padaria e morreu antes da chegada do socorro.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as circunstâncias da morte, considerada suspeita. O laudo com as causas deve ser concluído em até 30 dias. Todos os envolvidos no atendimento serão ouvidos durante as apurações.