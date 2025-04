Incêndio em residência: Carro pegou fogo na garagem em Piracicaba

O incêndio que destruiu uma casa na noite desta sexta-feira (4) no bairro Vila Rezende, foi causado por uma pane elétrica no veículo do proprietário. A informação foi concluída com base nos relatos iniciais e nas características do fogo.

Especialistas trabalham com a hipótese de curto-circuito na parte elétrica do veículo como causa provável do incêndio. Um laudo técnico será emitido após a perícia.

O fogo foi parcialmente contido pela brigada de incêndio do supermercado Pague Menos, que fica em frente à casa, até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros. Ninguém se feriu, mas uma pessoa com dificuldade de locomoção precisou ser resgatada do interior da residência, juntamente com outros dois moradores e trinta e sete gatos.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar os danos na estrutura do imóvel.