Insegurança afasta famílias de praça em Piracicaba

Moradores do bairro Jardim Ipanema, em Piracicaba, têm relatado preocupação com as condições da praça “Dario Corrêa de Andrade”. Segundo os relatos, o local vem sendo utilizado como ponto de descarte de lixo e objetos inservíveis, o que tem dificultado a circulação das pessoas e o uso do espaço público.

Além do acúmulo de resíduos, os moradores informam que há a presença frequente de pessoas em situação de rua, especialmente durante o período noturno. De acordo com os relatos, essas pessoas têm utilizado a praça como local para pernoite.