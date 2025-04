Casal furta R$ 1,6 mil em picanhas e anchos em hipermercados

Um casal e um colega foram presos na noite desta sexta-feira (4) após furtarem peças de picanha e ancho dos hipermercados Tenda e Arena, em Piracicaba.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 19h20 até o hipermercado Arena, na avenida Rio das Pedras, onde o casal foi flagrado com três peças de carne escondidas em uma bolsa, avaliadas em mais de R$ 450,00. Um terceiro envolvido, que aguardava no carro, estava com mais seis peças de carne, furtadas do hipermercado Tenda do Jardim Abaeté, com valor estimado em R$ 1,5 mil.

Os três foram presos em flagrante e levados ao Plantão Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça após o registro do boletim de ocorrência.