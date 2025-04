ALERTA: onde é mais perigoso andar com celular em Piracicaba?

Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2025, Piracicaba contabilizou 246 furtos e roubos de aparelhos celulares, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O número, apurado com base nos boletins de ocorrência registrados nas delegacias da cidade, aponta uma média de mais de quatro casos por dia no município.

De acordo com os registros, a região central da cidade concentrou o maior número de ocorrências no período, com 45 furtos computados. O Centro é uma das áreas com maior fluxo de pessoas durante o dia, especialmente em horários comerciais, reunindo repartições públicas, comércios de rua, bancos, escolas e pontos de transporte coletivo.